В России предложили не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции, вернув ему самостоятельный статус.

Министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам, сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.

Так, предлагается вернуть пивной продукции самостоятельный статус, смягчив ограничения на розничную торговлю.

Напомним, пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году. С июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, кроме кефира и кваса. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.

Ранее в Госдуме предложили разделить пиво на «живое» и «мертвое».