В Госдуме предложили разделить пиво на «живое» и «мертвое»

Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, согласно которому пиво можно будет законодательно разделить на «живое» и «мертвое», следует из базы данных нижней палаты парламента.

Из документа следует, что нужно запретить рекламу пастеризованного пива и пивного суррогата, передает РИА «Новости».

«Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, называется «живое пиво». Пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется «мертвое пиво». Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с добавлением и (или) использованием иных ингредиентов, чем указаны в статье 1 настоящего Федерального закона, называется «пивной суррогат», – сообщается в законопроекте.

По мнению депутата, такая инициатива поможет разграничить пиво высокого качества и суррогатного пива.

«В случае принятия данного законопроекта нормы закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения требований к распространению рекламы алкогольной продукции», разрешающие рекламу пива и напитков, изготовляемых на его основе, в телевизионных спортивных программах, будут распространяться только на «живое пиво» (непастеризованное), сваренное по классической технологии без химических добавок и консервантов», – говорится в пояснительной записке.

«Реклама «мертвого пива и напитков, изготовленных с различными добавками, на его основе будет запрещена. Кроме того, законопроектом предлагается осуществлять соответствующую маркировку «живое пиво», «мертвое пиво» и «пивной суррогат» на таре и этикетках продукта», – отмечается в документе.