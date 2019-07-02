ДНР заявила о близкой к критичной ситуации в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе с каждым днем «становится стремительно критичной», заявила полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова.

«Никонорова подчеркнула необходимость предпринять более действенные шаги в обеспечении режима тишины, потому как ситуация вдоль линии соприкосновения с каждым днем становится стремительно критичной. Количество обстрелов и калибр используемого вооружения со стороны ВФУ за последний месяц увеличились в разы», – говорится в заявлении в Telegram-канале МИД ДНР.

В заявлении говорится, что «на протяжении трех лет Украина всячески саботировала» процесс развода сил и сторон, проигнорировав «82 возможных случая для успешного разведения».

«Поэтому считаем крайне важным, чтобы украинская сторона обеспечила восстановление паритета на двух других участках в районе н.п. Петровское и Золотое для полной реализации Рамочного решения», – заявила Никонорова.

Она добавила, что рабочая группа по вопросам безопасности «должна интенсифицировать согласование и введение дополнительных мер контроля и усиления перемирия».

«Реальное и устойчивое перемирие можно достичь при соблюдении ряда условий, к которым относится публикация приказов о прекращении огня, запрет на любые наступательные, разведывательные действия, снайперскую стрельбу, ведение огня, в том числе ответного, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах, а также применение строгих дисциплинарных мер к нарушителям», – говорится в заявлении МИД ДНР.

Напомним, ранее во вторник под обстрел украинских силовиков попала съемочная группа ВГТРК. Журналисты прибыли снимать сюжет о последствиях обстрела на территории поселка Александровка в Донецке.

Массированные обстрелы территории ДНР во второй половине усилились.