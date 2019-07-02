Совет Европы выставил России огромный счет

России необходимо внести в бюджет Совета Европы еще 55 млн евро, заявил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэл Хольтген.

Хольтген, отвечая на вопрос о том, каков долг России перед СЕ за 2017-2018 годы, сообщил, что речь идет о 55 миллионах евро, передает РИА «Новости».

Он высказал надежду, что Россия заплатит за указанный период.

Ранее Россия заплатила взнос в бюджет СЕ за 2019 год, он составил порядка 33 млн евро. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме.

Отметим, Россия ранее, напротив, заявляла, что Совет Европы обязан вернуть Москве все деньги за те годы, когда страна не участвовала в работе ПАСЕ. Россия прекратила выплату взносов в ПАСЕ после того, как российскую делегацию отстранили от работы в ассамблее.

В Минфине назвали условия для погашения задолженности перед ПАСЕ: отмечалось, что обязательства могут возникнуть, когда будет подписан протокол и меморандум на этот счет.