В Минфине назвали условие погашения долга России перед Советом Европы

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29 июня, суббота | Последнее обновление — 18:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до пяти
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На рынке оружия меняются правила
В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след
Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков
«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»
Что привело к трагедии Ан-24
Перемен – не требуют наши сердца
Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
Обсуждение: 116 комментариев
Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу
Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Как нас обманывают «дружбой народов»
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
Обсуждение: 175 комментариев
Путин и Трамп встретились в Осаке
«Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в ХельсинкиПодробности...
Ан-24 аварийно сел в Бурятии
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадалиПодробности...
Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России
В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкойПодробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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