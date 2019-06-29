В Минфине назвали условие погашения долга России перед Советом Европы

Для погашения задолженности России по взносам в Совет Европы необходимо подписать документ, который определит порядок и сумму платежей, сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак. Он отметил, что до подписания такого протокола у России нет никаких финансовых обязательств перед СЕ.

«Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства», – приводит его слова ТАСС.

Сторчак сказал «Интерфаксу», что о погашении задолженности до 30 июня «речь не идет».

По его словам, «необходимо согласовать график, порядок и маршрут платежа, эти вещи требуют определенного решения».

«Как только будет установлена сумма, будет установлен график платежей – возможно, это будет единовременный платеж», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Россия будет возвращать долг перед ПАСЕ, однако вопрос о том, за какой период и в каком размере – определит Минфин.