Россия определилась с решением по долгу перед ПАСЕ

Россия будет возвращать долг перед ПАСЕ, однако вопрос о том, за какой период и в каком размере – определит Минфин, заявил замглавы российской делегации, экс-посол в США Сергей Кисляк.

«Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами – это задача Минфина, но принципиальна наша позиция: когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности», – передает его слова «Интерфакс».

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтвердив полномочия России в полном объеме. За это решение проголосовали 116 депутатов, против выступили 62.

В понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. Российская делегация подала заявку.

Газета ВЗГЛЯД писала о реакции руководства Украины на возвращение России в ПАСЕ.