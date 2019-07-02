Мужчина под Воронежем выжил после падения в мазутную реку

В Павловске Воронежской области мужчину госпитализировали после падения в мазутную реку.

Как мужчина оказался в реке с мазутом, кто помог ему выбраться и вызвал врачей, не уточняется. Известно лишь, что, когда его доставили в больницу он был весь в битумной «оболочке».

Сейчас мужчина находится в отделение хирургии Павловской райбольницы. «Он лежит в соседней палате. Ему делают капельницы сейчас, состояние стало лучше, сам ходит в столовую», – рассказала одна из пациенток «Вести Воронеж».

По некоторым данным, он подрабатывал в дорожной организации.

Сообщается, что битумная река протекает вдоль трассы М-4 «Дон», а появилась она год назад после закрытия асфальтобетонного завода.

Местные жители уже неоднократно жаловались на мазутную реку, когда в нее попадали животные.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина залез в люк машины с кипящим битумом.