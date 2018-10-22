Мужчина прыгнул в кипящий битум в центре Москвы

В центре столицы мужчина, по предварительным сведениям, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, залез в люк с кипящим битумом и погиб, сообщает ГСУ СК по Москве.

«Ночью 20 октября мужчина проходил по Лучникову переулку в Москве, где проводились дорожные работы, и запрыгнул в люк машины с кипящим битумом. По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения», – говорится на сайте ведомства.

Следователи проводят проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента и причины гибели мужчины.

Ранее в марте 2018 года на строительной площадке в Москве труба упала на грузовик, водитель погиб на месте происшествия.