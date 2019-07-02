Концерт Катамадзе в Москве не отменен

Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.

«Концерт Нино Катамадзе пока не отменен, билеты имеются в продаже», – сообщили в пресс-службе Vegas City Hall, передает РИА «Новости».

Стоимость билетов составляет от 1 до 9 тыс. рублей.

Напомним, Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и заявила об отказе выступать в России. Ее позицию поддержал актер Вахтанг Кикабидзе. Высказывания Катамадзе также комментировали в Кремле.

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