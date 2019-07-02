В Ростуризме отреагировали на ситуацию с перелетами в Чехию

Ростуризм находится в контакте с Росавиацией по вопросу об авиаперелетах в Чехию, в ситуации могут пострадать самостоятельные туристы, заявил советник главы ведомства Дмитрий Горин.

Горин заявил, что ведомство находится в постоянном контакте с Росавиацией по ситуации с ограничением авиасообщения между Россией и Чехией, передает ТАСС.

Он добавил, что в данный момент по этой теме ведутся «переговоры авиационных властей России и Чехии», ситуация «разрешится принятием какого-то решения в пользу прежде всего пассажиров и туристов».

«Пассажирам и туристам предлагается, в соответствии с федеральными авиационными правилами, перебронирование билетов на рейсы иностранных компаний или другие рейсы «Аэрофлота», а также предлагается возврат денежных средств», – сказал Горин.

Он указал, что отмена ряда авиарейсов не повлияет на организованный турпоток, однако может отразиться на самостоятельных туристах.

«Традиционная Чехия более популярна в осеннее-зимний период. Однако в этом году направление более востребовано. Из-за большого количества заявлений на получение визы с целью туризма были увеличены сроки рассмотрения документов этой весной», – рассказал советник главы Ростуризма.

Тем временем сообщается, что скоплений пассажиров из-за отмены рейсов «Аэрофлота» в Чехию в московском аэропорту Шереметьево нет, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник Чехия аннулировала выданные «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы отменили. После стало известно, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии.

При этом «Чешские авиалинии» продолжают полеты в Россию, сообщений о приостановке рейсов или продажи билетов нет.

Кроме того, в Чехии заявили, что ситуация началась после того, как министерства транспорта России и Чехии не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.

В свою очередь Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении.