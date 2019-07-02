«Чешские авиалинии» продолжают полеты в Россию

Чешская авиакомпания Czech Airlines продолжает полеты в Россию, сообщили в представительстве организации в Москве.

В представительстве отметили, что Czech Airlines продолжает полеты, проблем нет, передает РИА «Новости».

Также на сайте авиакомпании также нет сообщений о приостановке рейсов или продажи билетов.

Ранее в Чехии назвали «виновных» в инциденте с рейсами в Прагу. До этого сообщалось, что чешская сторона ограничила полеты российских авиакомпаний из-за недовольства условиями по транссибирским маршрутам для национального перевозчика.

В свою очередь Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении.

Напомним, авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы отменены. После стало известно, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии.