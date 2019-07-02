Стали известны подробности модернизации Ми-24

Конструкторское бюро Миля и «Росвертол» (входит в «Вертолеты России») модернизировали ударный вертолет Ми-24. Проект получил рабочее название Ми-35П+, срок его эксплуатации увеличится до 45 лет, заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ми-24 имел срок эксплуатации 30 лет.



«Мы провели работу по увеличению срока эксплуатации данных вертолетов - мы продлили его до 45 лет. Это дает экономическую целесообразность модернизации этих машин», – передает РИА «Новости» слова Богинского.



Он отметил, что вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемых ракет, и оптико-электронную систему. «Мы предполагаем применение или ракет «Атака» или «Вихрь», – заявил Богинский.



По его словам, работа поможет «дотянуться» до заказчиков в тех странах, где имеются ранее поставленные Ми-24.

«Это в первую очередь африканские страны, где нужно учитывать бюджеты. Мы даём возможности и себе, и Рособоронэкспорту продавать модернизацию существующего парка», – сказал Богинский.

Напомним, в ноябре 2018 года в Минобороны приняли проект высокоскоростного вертолета.