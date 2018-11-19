В Минобороны приняли проект высокоскоростного вертолета

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19 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:39  |  vz.ru
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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм

Жизнью довольны, но будущее тревожитФото: Ilya Naymushin/Reuters
Социологические опросы свидетельствуют о странном, на первый взгляд, феномене – наши граждане все больше довольны своей жизнью, но при этом пессимистично оценивают перспективы как личные, так и политической и экономической обстановки. Чем вызван такой разрыв в представлениях? Подробности...
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Зачем из уникальных боевых самолетов «делают чучела»

Авиамузей в Монино – настоящая легенда. Станет ли таким же перенесенный музей в Кубинке?Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Руководство музея ВВС в Монино делает последние попытки не допустить перемещения уникальных экспонатов в парк «Патриот». Экспонаты, среди которых много единственных в мире, попросту не выдержат процесса перемещения, уверяют музейщики. Однако ведомство Сергея Шойгу уже приняло совсем другое решение. Почему? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Кого похоронит прощальный подарок Роберта Мюллера

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Опыт полуторагодового следствия говорит о том, что «притащить Трампа в суд» Мюллер уже не рассчитывает. И все же некоторых политических результатов он добиться может. Но не в США, где все пиар-ходы вокруг «русского дела» уже сделаны. Подробности...

Русские отблески «Заката Европы»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сто лет назад вышла одна из самых известных книг нашего мира – первый том «Заката Запада» Освальда Шпенглера, более известный как «Закат Европы». Успех этой книги в общем-то парадоксален. Подробности...

Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
Обсуждение: 104 комментария
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          В Минобороны приняли проект высокоскоростного вертолета

          19 ноября 2018, 10:41

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Проект новейшего скоростного вертолета, развивающего скорость до 400 километров в час, защитили в Минобороны, сообщил источник.

          «Проект в Минобороны представили и успешно защитили, в итоге остановились на одноосной схеме Миля. Пока речь идет о машине, способной развивать скорость 400 километров в час», – рассказал источник, передает РИА «Новости».

          Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщал, что до конца ноября компания представит Минобороны концепт нового высокоскоростного воздушного судна.

          Он заявлял, что летающая лаборатория на базе Ми-24 достигла скорости в 400 км/ч.

          В феврале 2018 года Минобороны анонсировало создание сверхскоростного вертолета, крейсерская скорость которого должна достигать 350-400 км/ч.


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