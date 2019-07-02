Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал Владимира Зеленского «невеждой», комментируя конфликт между главой государства и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

«Мы видим позицию государственника в виде министра (Климкина. – прим. ред.), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать», – заявил Арьев в интервью журналу «Новое время».

Напомним, конфликт между Зеленским и Климкиным возник из-за ответа Киева на ноту российского МИД по арестованным украинским морякам.

В конце июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых речь шла о возможностях в отношении моряков и кораблей, которые могут быть задействованы украинской стороной для их освобождения.

Однако глава МИД Украины Павел Климкин отверг предложение России и потребовал освобождения 24 украинских моряков. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту России.

Сам Климкин назвал ноту МИД России «дипломатической ловушкой», а конфликт с Зеленским «историей не столько содержательной, как эмоциональной», и ушел в «политический отпуск».

Позже в МИД России заявили, что не запрещают украинским властям изменить свой первоначальный негативный ответ.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия, позволив изменить ответ на ноту, делает подарок Зеленскому.