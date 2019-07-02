Британцев восхитила русская уборщица, отогнавшая медведя веником

Читатели британской Daily Mail восхитились мужеством уборщицы Московского зоопарка, усмирившей веником белого медведя, пишут СМИ.

Как передает РИА «Новости», британское издание Daily Mail опубликовало видео, в котором сотрудница Московского зоопарка усмирила белого медведя веником. Видео вызвало восхищение читателей.

«Смелая и умная женщина», – написал в комментариях пользователь Arfur Dubble

«Это храбрость, когда каждый инстинкт призывает убежать, а вы держитесь твердо», – отметил pentathol.

«Удивительная женщина... Она молодец. Спокойствие спасло ей жизнь», – добавил MillicentPc.

Ранее в интернет попали записи с видеокамер зоопарка, на которых видно, что уборщица осталась жива после внезапного столкновения в вольере с белым медведем.

В понедельник в пресс-службе Московского зоопарка пояснили, что их сотрудница не пострадала после встрече с белым медведем в вольере, потому что все работники регулярно проходят инструктаж по технике безопасности.