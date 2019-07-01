Московский зоопарк объяснил, почему уборщица не пострадала при встрече с медведем

В пресс-службе Московского зоопарка пояснили, что их сотрудница не пострадала после встрече с белым медведем в вольере, потому что все работники регулярно проходят инструктаж по технике безопасности.

«В ходе инцидента, находившиеся в вольере сотрудники не пострадали. Все службы зоопарка регулярно проходят специальный инструктаж, а также тренинги по технике безопасности», – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в столичном зоопарки все сотрудники знают, как вести себя в экстремальных ситуациях, в том числе при непосредственном контакте с животным, сообщается на сайте зоопарка.

«Благодаря этим навыкам оказавшиеся в вольере белых медведей работники не получили никаких травм. Белая медведица Мурма, ставшая участницей происшествия, также в полном порядке», – добавили в Московском зоопарке.

Ранее в интернет попали записи с видеокамер зоопарка, на которых видно, что уборщица осталась жива после внезапного столкновения в вольере с белым медведем.