Путин высказался о плане Медведчука по Донбассу

Российский президент Владимир Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну, что думает о плане главы политсовета украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука по урегулированию ситуации в Донбассе.

Путин сообщил, что не знает деталей плана Медведчука, но считает «абсолютно правильным» призыв к «прямому диалогу с людьми, которые живут в Донбассе».

Президент подчеркнул, что в новейшей истории нет примеров урегулирования кризисов без «прямого контакта между конфликтующими сторонами», сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин согласен с необходимостью полной реализации минских договоренностей.