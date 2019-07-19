Усыновившая детей гей-пара покинула Россию

Двое мужчин, воспитывающие приемных детей, покинули Россию и могут не вернуться домой в Москву из-за уголовного дела в отношении сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление, сообщил адвокат пары Максим Оленичев.

По его словам, мужчины уехали за границу и не планируют возвращаться до конца лета. При этом они следят, как развиваются события на родине, пара собирается принять окончательное решение о своем возвращение к концу отпуска. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пятницу обыски прошли у родственников мужчин, а также в их жилище. Сотрудники следственного комитета прибыли в дом, где проживает пара, однако дома никого не застали и вскрыли квартиру.

Как утверждает адвокат, родственники, соседи и сотрудники соцзащиты отзываются о семье усыновителя исключительно положительно. Психолог, который работал с мальчиками, установил, что дети не подвергались негативному влиянию, а с родителями их связывает тесная эмоциональная связь. Согласно семейному кодексу РФ, усыновление детей одинокими людьми не запрещено.

Ранее сообщалось, что с 2010 года двух приемных мальчиков воспитывает приемный отец, который состоит в отношениях с другим мужчиной. СК посчитал, что такие родители «пропагандируют нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

В СПЧ заявили, что воспитание детей однополыми родителями не должно являться поводом для возбуждения уголовного дела.