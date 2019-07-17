В СПЧ поддержали воспитывающие детей гей-пары

Воспитание детей однополой парой не должно становиться поводом для возбуждения уголовного дела, заявила ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора.

Киркора пояснила, что в обществе считается нормальной ситуация, когда ребенка воспитывают несколько женщин, например, мать, бабушка и тетка, передает «Интерфакс». По ее мнению, непонятно, какие вопросы могут возникать, если детей воспитывают двое мужчин.

«А что происходит у них за закрытыми дверями – это их личное дело, также мама и папа не посвящают своих детей в подробности того, что происходит между ними за закрытыми дверями», – сказала Киркора.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников соцзащиты в Москве из-за воспитания двух усыновленных мальчиков в однополой семье мужчин.