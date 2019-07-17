По факту усыновления детей однополой парой в Москве возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников соцзащиты в Москве из-за воспитания двух усыновленных мальчиков в однополой семье мужчин.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино по факту ненадлежащего исполнения обязанностей», –сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

По версии следователей, двое мужчин с 2010 года занимались воспитанием двух усыновленных мальчиков. В семье «пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию», отметили в СК.

Сотрудники соцзащиты знали об этой ситуации, однако не предприняли мер по защите детей от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавили в ведомстве.