Сборная России по регби отменила матч в Тбилиси в целях безопасности

Федерация регби России (ФРР) заявила об отмене товарищеского матча с командой Грузии в Тбилиси.

«К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране. В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, который запланирован на 27 августа 2019 года в г. Тбилиси», – сказано в сообщении на сайте ФРР.

В ФРР отметили, что ценят «партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии». Однако уточнили, что «одними из основополагающих принципов нашей игры являются солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий».

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства.

После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого, его решение поддержал премьер-министр Грузии. При этом Вячеслав Володин заявил, что позиция Госдумы о необходимости ответных мер на антироссийские выходки не изменилась.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия накажет Грузию без санкций.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД