США сбили иранский дрон

Иранский дрон сбит кораблем ВМС США, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

БПЛА сбит в регионе Ормузского пролива, передает ТАСС.

Трамп заявил, что дрон сбит универсальным десантным кораблем «Боксер». Как утверждает хозяин Белого дома, это было сделано из соображений самообороны – по версии американской стороны, БПЛА «игнорировал многочисленные сигналы» не приближаться к кораблю.

Трамп заявил, что беспилотник был примерно в 900 м от корабля и представлял угрозу, передает РИА «Новости».

Президент США сообщил, что «дрон был немедленно уничтожен».

По его словам, Вашингтон «оставляет за собой право защищать персонал, объекты и интересы» США. Он обвинил Иран в «провокационных и враждебных действиях против кораблей, находящихся в международных водах».

В прошлом месяце военные Ирана сбили американский беспилотник. Трамп заявил, что отдал приказ об ответном ударе по Ирану, но отменил его за 10 минут до планировавшегося начала атаки. В итоге США ввели санкции против Тегерана.

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