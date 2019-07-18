Роспотребнадзор рассказал о плюсах и минусах пальмового масла

В Роспотребнадзоре рассказали, чем может быть полезно пальмовое масло, а также отметили минусы этого продукта.

По словам ведомства, пальмовое масло является источником витаминов А и Е, а также помогает снизить долю трансжиров при производстве кондитерских изделий, передает РИА «Новости».

«Пальмовое масло богато каротиноидами, является важным источником витамина A и одним из редких источников токотриенолов – изомеров витамина Е с высокой антиоксидантной активностью», – рассказал Роспотребнадзор.

Он также отметил, что коэффициент усвоения пальмового масла составляет 95,8%. Таким образом, его можно сравнить с кукурузным маслом (98,3%), подсолнечным (95,5%), а также молочным жиром (90,7%). Среди преимуществ – низкое содержание холестерина и высокий уровень олеиновой кислоты.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что при чрезмерном употреблении пальмовое масло может привести к ожирению и развитию связанных с этим заболеваний. Среди недостатков Роспотребнадзор назвал низкий уровень содержания полиненасыщенных жирных кислот семейств Омега-3 и Омега-6.

«По данным ученых, негативное воздействие на здоровье, связь использования пальмового масла в питании с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни и онкологических заболеваний не доказаны», – сказали представители ведомства.

По их словам, пальмовое масло используют при производстве детского питания, так как его смесь с другими жирами позволяет достичь такого соотношения жирных кислот, которое характерно для женского молока.

Напомним, Минздрав признал безвредность пальмового масла, а позже в Госдуме пояснили, почему повышение НДС на этот продукт будет полезно.