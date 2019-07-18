В Госдуме разъяснили пользу повышения НДС на пальмовое масло

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить бюджетные средства от повышения НДС на пальмовое масло на поддержку производителей молока в России.

«По нашему мнению, средства, которые в результате этого мы сможем получить дополнительно в бюджет, можно было бы направить на поддержку производства молока с тем, чтобы, с одной стороны, создать условия отечественным производителям молока и молочных продуктов, а с другой стороны, чтобы ценовая характеристика этой продукции, в основе которой будет качественное натуральное молоко, была доступна для наших граждан, и чтобы за счет в том числе перераспределения этих средств мы смогли бы обеспечить людей качественными продуктами питания», – передает ТАСС слова Володина, прокомментировавшего итоги совещания, которое провел в среду с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он также спрогнозировал замедление импорта пальмового масла.

«Если в прошлом году его рост был более 20%, то после введения этой нормы он будет замедляться, потому что все страны борются с засильем пальмового масла», – добавил он.



По его словам, мнение всех фракций Госдумы по этому вопросу совпадает.

«Это мы сделаем уже на следующей неделе. Рассмотрим этот вопрос, учитывая поддержку со стороны всех фракций, надеемся, что это решение будет принято и мы уже до конца весенней сессии будет иметь решение», – передает РИА «Новости» слова Володина.

В среду спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20%.

Напомним, ранее в четверг главный внештатный специалист, диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что пальмовое масло безвредно, но есть вопросы к его очистке, транспортировке и недобросовестным производителям.

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