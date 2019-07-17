В Госдуме решили снять с пальмового масла льготный налоговый режим

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20%.

По словам Володина, в ходе совещания, которое провел с депутатами Госдумы премьер-министр Дмитрий Медведев, были обсуждены обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, передает ТАСС.

«По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью», – приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

«Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим – 20%. Планируем завтра внести необходимые законодательные инициативы», – подчеркнул Володин.

Напомним, в прошлом году Россия резко увеличила импорт пальмового масла.

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