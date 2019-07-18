В Минздраве признали безвредность пальмового масла

Главный внештатный специалист, диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что пальмовое масло безвредно, но есть вопросы к его очистке, транспортировке и недобросовестным производителям.

По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло использовалось для производства молока для детского питания.

«Очищенное хорошее масло, доставленное сюда в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и повторно очищенное здесь (есть такие способы), оно применяется. Нас волнует только, чтобы нас не обманывали. Если оно там есть, напишите, что оно там есть», – передает РИА «Новости» слова Тутельяна.

По его словам, на упаковках фальсифицированных молочных продуктов пишут о наличии в составе молока, но в понимании обычного человека молоко значит коровье, что и вызывает критику со стороны потребителей.

«Оно (пальмовое масло – прим. ВЗГЛЯД) безопасно, как и другие растительные масла», – подчеркнул главный внештатный диетолог Минздрава.

Напомним, в среду спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20%.

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