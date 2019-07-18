Бузову возмутил стариковский флешмоб

Певица Ольга Бузова раскритиковала набирающий популярность флешмоб, участники которого делятся фотографиями со своим искусственно состаренным изображением.

На своей странице в Instagram в разделе Stories Бузова заявила, что не понимает «этого идиотского дурацкого челленджа», в рамках которого все «выставляют себя старыми».

Певица призвала «жить сегодняшним днем и наслаждаться», беречь красоту и здоровье и не торопить молодость.

«Мы все там будем», – заявила она, заметив, что визуализировать старение не стоит.

«Все в наших руках, мы можем максимально долго оставаться красивыми. Остановитесь, ребят, пожалуйста. Мне неприятно на это смотреть», – добавила Бузова.

Газета ВЗГЛЯД ранее публиковала мнение журналиста Антона Крылова, который считает, что «постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать.