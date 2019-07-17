«Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

В Facebook который день бушует странное поветрие – взрослые люди при помощи давно появившегося и даже немного позабытого приложения FaceApp примеряют к своим лицам морщины и смотрят, как они якобы будут выглядеть через 20-30 лет. Единицы при этом пользуются обратным, омолаживающим эффектом. Судя по давним знакомым, «эликсир молодости» имеет мало что общего с реальностью – лица не похожи. То есть, если воспользовавшимся приложением удастся прожить эти самые 20-30 лет, то на самом деле выглядеть они будут совсем по-другому.

Разумеется, как это всегда бывает при флешмобах, нашлось много критиков, и их можно понять – такое обилие однотипных морщинистых лиц в ленте вряд ли возбудило бы даже геронтофила. К тому же некоторые и так в свои 40 выглядят на 50 с лишним, и дополнительные морщины картину принципиально не меняют.

Но главный вопрос, разумеется – «зачем»? Когда подростки пытаются выглядеть старше – это понятно. Когда женщины и мужчины среднего возраста пытаются выглядеть моложе – тоже логично, недаром многие смартфоны при съемке на фронтальную камеру автоматически убавляют хозяину лет 5-10. Но зачем, зачем людям среднего возраста публиковать свои фотографии в старости?

Версий может быть много. Например, «все побежали, и я побежал», как это было в случае с идиотским постом про «новые правила Facebook». Любому человеку с высшим образованием должна быть очевидна полная бессмысленность этого текста – но нет, и топ-менеджеры, и простой офисный планктон, и пиарщики, и журналисты дружно репостили бред про «Римским статутом заклинаю Facebook не трогать мои фотографии».

Самое забавное, что многие из запостивших тогда грозное обращение к Цукербергу, теперь загрузили свои фотографии в приложение, которое явным образом собирает данные и неизвестно что с ними дальше делает. Логика? Нет, не слышали. Подумать? А зачем, миллионы леммингов не могут ошибаться, друзья запостили, и я запощу, вреда не будет.

Еще одна версия: человек «старится», чтобы доказать самому себе «а что, не так уж я и страшен, я даже немного ничего». Термину «кидалты» в русском языке не нашли пока достойного перевода, дословно это значит «взрослые дети». Люди в те самые 40-50 лет отказываются относить себя к среднему возрасту и, глядя на морщинистое лицо на мониторе, думают – «вот это через 30 лет я буду старик, а сейчас ну какой же я старик? Я еще совсем молодой, я не то что ничего, я еще ого-го». Как в бородатом анекдоте про Брежнева – «я не стар, я суперстар!».

Впрочем, вряд ли эти люди и в 60, и в 70 лет будут чувствовать себя старичками, скорее всего, их мироощущение не изменится, и вместо сморщенных фотографий они найдут какие-нибудь другие способы доказывать себе свою актуальность и душевную молодость.

Кидалты, к слову, вовсе не являются такой уж большой проблемой для общества. Наоборот, они помогают обеспечивать связность поколений, многие из них достаточно неплохо зарабатывают творческим трудом, из-за неумения копить они обильно тратят деньги, обеспечивая рост экономики, ну, а кому заниматься серьезной работой, и без них найдется.

Наконец, наиболее реальная и наиболее грустная версия. Публикуя собственную фотографию в старости, человек таким образом выражает надежду до этой старости дожить. Несмотря на бравурные отчеты Минздрава и реальный рост качества медицинского обслуживания, смерть после 40 лет постоянно ходит где-то рядом. У одного знакомого остановилось сердце. У другого – скоротечный рак. Отказала поджелудочная. Инсульт. И снова рак.

Истинных христиан, ежеминутно готовых к встрече с Господом, мало. Истинных самураев, всегда готовых умереть с честью – еще меньше. Умирать не хочется совершенно – ни от рака, ни от инсульта, ни от сердечного приступа. Стареть, конечно, тоже не хочется, но если выбирать между смертью и старостью, то лучше старость.

Вот и смотришь на собственную фотографию с обильной сединой и морщинами и думаешь – вот он я, доживший до старости. Раз компьютер показывает меня старого, может и в реальности удастся отметить 100-летие Победы в Великой Отечественной, а там и 900-летие Москвы не за горами, а еще немного поднапрячься, и юбилей первого спутника…

Словом, как в «Белом солнце пустыни» – лучше бы, конечно, помучиться. Старость – не радость, но она лучше, чем смерть.

Медики вряд ли в ближайшие десятилетия изобретут средства для кардинального продления жизни, так что нас, скорее всего, ожидает бум виртуальных личностей. Уже сейчас на основании долгих откровенных интервью вполне возможно создать искусственный интеллект, который будет отвечать на вопросы приблизительно так же, как конкретный человек. Так что вполне можно оставить наследникам собственного виртуального двойника, чтобы они на старости лет (раньше вряд ли возникнет желание) приходили побеседовать с покойным родителем.

Загрузка и обработка фотографий – это тоже развитие искусственного интеллекта, его способности обобщать, анализировать и делать выводы. Так что загружающие свои фотографии в FaceApp могут гордо ответить на вопрос, зачем они это делают: «Я помогаю развивать искусственный интеллект!»

Хотя понятно, что на самом деле просто очень хочется дожить до старости.