«Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

Взгляд
17 июля, среда  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
Разделы

Кипрский газ угрожает позициям Газпрома в Турции

Турция активно взялась за поиски газа на шельфе КипраФото: Umit Bektas/Reuters
В Восточном Средиземноморье разгорелась настоящая борьба между Турцией и ЕС за шельф Кипра. Анкара впервые начала активно искать там природный газ. ЕС ответил санкциями, которые Турция не восприняла всерьез и готова продолжать геолого-разведочные работы. Для России это плохая новость – наличие у Турции крупных запасов газа ударит по российскому экспорту. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина должна заслужить российского посла

Без посла даже как-то спокойнее – еще один такой парасюк, и можно до настоящей войны доскакатьсяФото: Максим Никитин/ТАСС
Смена Порошенко на Зеленского не приведет к тому, что на Украине появится российский посол – его там не ждут и принять не готовы. Об этом накануне заявили в администрации украинского президента. Это тот случай, когда с Киевом можно и согласиться: нашему послу нечего делать на Украине по объективным причинам. Его возвращение украинцы еще должны заслужить. Подробности...
Перейти а раздел…

У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
Перейти а раздел…

Потомок русского барона возглавила Европу

Урсула фон дер Ляйен после объявления итогов голосованияФото: Vincent Kessler/Reuters
Европейское правительство впервые возглавила немка. Но избрание бывшего министра обороны ФРГ символично не только потому, что она представляет главную страну Евросоюза. Сама персона Урсулы фон дер Ляйен, ее происхождение и биография олицетворяют собой общеевропейские амбиции германской элиты. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

«Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

Антон Крылов, журналист
Поветрие, охватившее Facebook – «старить» свои собственные фотографии, это, скорее всего, попытка убежать от старости. От которой на самом деле не убежишь. Подробности...

Дяденьки, дайте денег на свободу слова

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
Обсуждение: 139 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие исторические ценности потеряла Россия

    В аэропортах нарушают права россиян

    У России хотят отнять открытие Антарктиды

      Перейти а раздел…

      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
      Подробности...

      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
      Подробности...

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
          • Да (я курящий)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев

            Предыдущие новости: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Арест украинских моряков продлен на три месяца
              Медведчук представил в Европарламенте план по автономии ДонбассаМедведев назвал сроки внедрения электронных паспортовЗеленскому предложили выкупить Крым у РоссииУкраина отложила запрет на ввоз российских легковых автомобилей
              МИД России заявил о планах США по наращиванию сил ЧВК в СирииКиев заявил о задержании водителя тягача, перевозившего «сбивший Boeing» «Бук»Два экс-сотрудника ФСБ сознались в разбоеНафтогаз заявил о росте транзита российского газа на 25%
              Маму тяжелобольного ребенка задержали в Москве за покупку лекарства от судорогНафтогаз заявил о росте транзита российского газа на 25%Онищенко оценил данные о причастности Пентагона к распространению боррелиозаДано объяснение снижению турпотока из России в Турцию

              Главная тема


              США десятки лет скрывают страшную ядерную катастрофу

              «абсолютно не по-грузински»


              Иванишвили рассказал о стыде Грузии за антироссийскую выходку «Рустави-2»

              «политический момент»


              Дано объяснение победе эстонских ополченцев над британским спецназом

              за «лучшей жизнью»


              Познер: Русский никогда не станет американцем

              Видео

              патриотический вопрос


              У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

              преступный мир


              «Ворам в законе» придется эмигрировать

              война в донбассе


              Как десятки граждан России попали в плен на Украине

              исследование Вселенной


              Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Атака на православие


              Сергей Худиев: Почему они нападают на Церковь

              Матушкина пропаганда


              Игорь Мальцев: Дяденьки, дайте денег на свободу слова

              Обидчивость как клиника


              Сергей Мардан: Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

              на ваш взгляд


              Как вы питаетесь на работе?


              Антон Крылов

              «Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

              Антон Крылов
              журналист
              		 17 июля 2019, 16:43

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В Facebook который день бушует странное поветрие  взрослые люди при помощи давно появившегося и даже немного позабытого приложения FaceApp примеряют к своим лицам морщины и смотрят, как они якобы будут выглядеть через 20-30 лет. Единицы при этом пользуются обратным, омолаживающим эффектом. Судя по давним знакомым, «эликсир молодости» имеет мало что общего с реальностью  лица не похожи. То есть, если воспользовавшимся приложением удастся прожить эти самые 20-30 лет, то на самом деле выглядеть они будут совсем по-другому.

              Разумеется, как это всегда бывает при флешмобах, нашлось много критиков, и их можно понять  такое обилие однотипных морщинистых лиц в ленте вряд ли возбудило бы даже геронтофила. К тому же некоторые и так в свои 40 выглядят на 50 с лишним, и дополнительные морщины картину принципиально не меняют.

              Но главный вопрос, разумеется  «зачем»? Когда подростки пытаются выглядеть старше  это понятно. Когда женщины и мужчины среднего возраста пытаются выглядеть моложе  тоже логично, недаром многие смартфоны при съемке на фронтальную камеру автоматически убавляют хозяину лет 5-10. Но зачем, зачем людям среднего возраста публиковать свои фотографии в старости?

              Версий может быть много. Например, «все побежали, и я побежал», как это было в случае с идиотским постом про «новые правила Facebook». Любому человеку с высшим образованием должна быть очевидна полная бессмысленность этого текста – но нет, и топ-менеджеры, и простой офисный планктон, и пиарщики, и журналисты дружно репостили бред про «Римским статутом заклинаю Facebook не трогать мои фотографии».

              Самое забавное, что многие из запостивших тогда грозное обращение к Цукербергу, теперь загрузили свои фотографии в приложение, которое явным образом собирает данные и неизвестно что с ними дальше делает. Логика? Нет, не слышали. Подумать? А зачем, миллионы леммингов не могут ошибаться, друзья запостили, и я запощу, вреда не будет.

              Фото: Чебурашка/Союзмультфильм,Звёздные войны/Lucasfilm Ltd.

              Еще одна версия: человек «старится», чтобы доказать самому себе «а что, не так уж я и страшен, я даже немного ничего». Термину «кидалты» в русском языке не нашли пока достойного перевода, дословно это значит «взрослые дети». Люди в те самые 40-50 лет отказываются относить себя к среднему возрасту и, глядя на морщинистое лицо на мониторе, думают – «вот это через 30 лет я буду старик, а сейчас ну какой же я старик? Я еще совсем молодой, я не то что ничего, я еще ого-го». Как в бородатом анекдоте про Брежнева  «я не стар, я суперстар!».

              Впрочем, вряд ли эти люди и в 60, и в 70 лет будут чувствовать себя старичками, скорее всего, их мироощущение не изменится, и вместо сморщенных фотографий они найдут какие-нибудь другие способы доказывать себе свою актуальность и душевную молодость.

              Кидалты, к слову, вовсе не являются такой уж большой проблемой для общества. Наоборот, они помогают обеспечивать связность поколений, многие из них достаточно неплохо зарабатывают творческим трудом, из-за неумения копить они обильно тратят деньги, обеспечивая рост экономики, ну, а кому заниматься серьезной работой, и без них найдется.

              Наконец, наиболее реальная и наиболее грустная версия. Публикуя собственную фотографию в старости, человек таким образом выражает надежду до этой старости дожить. Несмотря на бравурные отчеты Минздрава и реальный рост качества медицинского обслуживания, смерть после 40 лет постоянно ходит где-то рядом. У одного знакомого остановилось сердце. У другого  скоротечный рак. Отказала поджелудочная. Инсульт. И снова рак.

              Истинных христиан, ежеминутно готовых к встрече с Господом, мало. Истинных самураев, всегда готовых умереть с честью  еще меньше. Умирать не хочется совершенно  ни от рака, ни от инсульта, ни от сердечного приступа. Стареть, конечно, тоже не хочется, но если выбирать между смертью и старостью, то лучше старость.

              Вот и смотришь на собственную фотографию с обильной сединой и морщинами и думаешь  вот он я, доживший до старости. Раз компьютер показывает меня старого, может и в реальности удастся отметить 100-летие Победы в Великой Отечественной, а там и 900-летие Москвы не за горами, а еще немного поднапрячься, и юбилей первого спутника…

              «Состарившиеся» с помощью Face App Потап и Настя Каменских
              Словом, как в «Белом солнце пустыни»  лучше бы, конечно, помучиться. Старость  не радость, но она лучше, чем смерть.

              Медики вряд ли в ближайшие десятилетия изобретут средства для кардинального продления жизни, так что нас, скорее всего, ожидает бум виртуальных личностей. Уже сейчас на основании долгих откровенных интервью вполне возможно создать искусственный интеллект, который будет отвечать на вопросы приблизительно так же, как конкретный человек. Так что вполне можно оставить наследникам собственного виртуального двойника, чтобы они на старости лет (раньше вряд ли возникнет желание) приходили побеседовать с покойным родителем.

              Загрузка и обработка фотографий  это тоже развитие искусственного интеллекта, его способности обобщать, анализировать и делать выводы. Так что загружающие свои фотографии в FaceApp могут гордо ответить на вопрос, зачем они это делают: «Я помогаю развивать искусственный интеллект!»

              Хотя понятно, что на самом деле просто очень хочется дожить до старости.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Дяденьки, дайте денег на свободу слова

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
              Обсуждение: 21 комментарий

              Почему они нападают на Церковь

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
              Обсуждение: 135 комментариев

              Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

              Сергей Перепелица, политический обозреватель
              В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

              Сергей Мардан, публицист
              Российское общество на глазах превращается в сварливую старуху, которая все время ищет повод, чтобы снова обидеться на весь окружающий мир. Это бессмысленно. России нужно, наконец, зациклиться на себе. Подробности...
              Обсуждение: 75 комментариев

              Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Во многих странах мира ускорены работы сначала по отправке человека на Луну, а затем и на Марс. Что там делать человеку, пока непонятно, но очевидно, что это прекрасный полигон для отработки всех передовых технологий освоения внеземелья. Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              Современная Турция – это уже не Турция Ататюрка

              Глеб Простаков, журналист
              Три года назад в Турции едва не случился государственный переворот. Президенту Эрдогану только чудом и многотысячными посадками удалось сохранить кресло и контроль над ситуацией. Предсказать, что будет дальше, не рискует никто. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              Оппозицию не интересуют проблемы Москвы

              Дмитрий Ольшанский, публицист
              «Москва» – это такой карьерный полигон, где проводится очередной тест: можно ли пробить стену из полицейских, крича что-нибудь против Путина, и получить таким образом официальное удостоверение депутата, или нельзя. Подробности...
              Обсуждение: 38 комментариев

              «Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински

              Андрей Манчук, политолог
              От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами. Реакция на приговор атошнику в который раз подчеркивает, что Украина так и не стала Европой. Подробности...
              Обсуждение: 55 комментариев

              Нет у революции конца

              Николай Проценко, экономический обозреватель
              14 июля, 230 лет назад, французские революционеры штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Нынешняя турбулентность на планете – это ее продолжение. Подробности...
              Обсуждение: 36 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............