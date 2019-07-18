Наркокурьера с 1 тыс. доз героина в желудке задержали в аэропорту Магадана

Полицейские Магадана задержали в местном аэропорту наркокурьера из Москвы, перевозившего в желудке около 1 тыс. доз героина на сумму 2 млн рублей, сообщили региональном главке МВД.

«Гражданина задержали, когда он прибыл в аэропорт Сокол города Магадана авиарейсом из Москвы. Фигурант был доставлен в Магаданскую областную больницу, где из внутренних полостей его организма был извлечен контейнер цилиндрической формы, содержащий более тридцати граммов героина. На «черном рынке» стоимость содержимого капсулы могла составить два миллиона рублей (более одной тысячи доз)», – говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.

Возбуждено уголовное дело «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» максимальная санкция по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале у прилетевшего из Латинской Америки в Москву россиянина изъяли 2,5 кг кокаина.