Лукашенко пообещал приехать на Валаам с топором, пилой и косой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в следующий приехать на Валаам с топором, пилой и косой.

«Приеду с топором, с пилой, с косой. Ну посмотрю, как вы тут хозяйствуете», – сказал Лукашенко, обращаясь к священнослужителям монастыря. Видеозапись разговора опубликовала в своем телеграм-канале телеведущая Ольга Скабеева.

Напомним, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко находятся на Валааме, сегодня у них «день неформального общения», а вечером они отправятся в Санкт-Петербург. Лукашенко взял с собой на Валаам своего сына.