США спрогнозировали исторический максимум экспорта масличных культур из России

Американские эксперты прогнозируют рекордные показатели экспорта подсолнечника, соевых бобов и рапсовых семян из России в сезоне–2019/20, следует из доклада службы сельского хозяйства зарубежных стран минсельхоза США.

В отчете указывается, что «экспорт масличных культур в 2019/20 маркетинговом году достигнет исторического максимума – 1,72 млн метрических тонн, что на 7,3% выше того же показателя в 2018/19 маркетинговом году и обусловлено экспортом рапсовых семян и соевых бобов в Китай», передает RT.

Рекордные показатели специалисты службы также объясняют ростом спроса в странах Евросоюза.

«Основными факторами, определяющими этот рост, станет экспорт рапсовых семян и соевых бобов в Китай, а также активная поставка рапсовых семян в Белоруссию», – говорится в документе.

Отмечается, что из документа были исключены данные по производству и выращиванию масличных культур в Крыму.

В минувшем году в США заявляли о росте экспорта масличных культур из России «в связи с увеличением урожая рапса и сои, а также устойчивым спросом из Китая».

Ранее три французские сельскохозяйственные корпорации создали совместное предприятие по экспорту зерна для конкуренции с Россией и Украиной.