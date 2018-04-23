В США заявили о росте экспорта масличных культур из России

В США заявили о росте экспорта из России семян подсолнечника, рапса и соевых бобов, говорится в материалах отчета американского минсельхоза.

По данным ведомства, общий объем урожая трех культур в России в сезоне-2018/19 составит 16,9 млн тонн, что на 7,3% превысит уровень прошлого урожая.

«Согласно оценкам, экспорт масличных культур в сезоне-2017/18 составил 1,2 млн тонн, что на 34% больше, чем в сезоне-2016/17, в связи с увеличением урожая рапса и сои, а также устойчивым спросом из Китая», – передает RT данные отчета.

Кроме того, по данным американского минсельхоза, ожидается рост экспорта российского растительного масла.

«Согласно прогнозам, благодаря росту поставок масличного сырья и увеличению перерабатывающих мощностей экспорт растительного масла из России в сезоне-2018/19 вырастет на 9,3% и достигнет 3,5 млн тонн. Для сравнения, в сезоне-2017/18 этот показатель составил 3,2 млн тонн», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 12 марта российский лидер Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре заявил, что Россия в ближайшие годы станет одним из лидеров мирового агропромышленного рынка.