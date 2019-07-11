Французские сельхозкорпорации создали альянс для конкуренции с Россией и Украиной

Три французские сельскохозяйственные корпорации создали совместное предприятие по экспорту зерна для конкуренции с Россией и Украиной, пишут СМИ.

Группы InVivo, Axereal и NatUp создали предприятие Grains Overseas, в планах компании поставлять за пределы ЕС 4 млн тонн мягкой пшеницы и кормового ячменя в год, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

InVivo станет обладательницей 60% акций компании, Axereal и NatUp – 20% каждая, отмечает агентство. Предприятие подразумевает совместную закупку зерна и использование элеваторов в портах и на речных маршрутах. Рабо

, предполагает совместную закупку зерна и использование элеваторов в портах и на речных маршрутах, сообщили корпорации.

Генеральный директор InVivo Тьерри Бландиньер сообщил, что объединение планирует достичь объемов с хорошей рентабельностью и планирует экспортировать 2,4 млн тонн в первый сезон.

«Мы даем себе два года, чтобы добиться результата и продемонстрировать устойчивость этой модели», – отметил он.