Нафтогаз заявил о росте транзита российского газа на 25%

Объем транспортировки российского газа через украинскую ГТС увеличился на 25% после плановой остановки на техобслуживание морского трубопровода «Северный поток», сообщили в «Нафтогазе Украины».

«Сегодня из-за остановки на ремонт двух нитей обходного газопровода «Северный поток» Газпром резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС – на 25%, или 60 миллионов кубометров в сутки», – говорится в сообщении компании в Facebook.

Во вторник в Нафтогазе сообщали, что газотранспортная система Украины готова увеличить транзит российского газа в европейские страны в связи с остановкой на плановый ремонт морского трубопровода «Северный поток».

Плановую остановку «Северного потока» на техобслуживание анонсировала на прошлой неделе компания Nord Stream AG. Подобные работы проводятся ежегодно, в этот раз они запланированы на период с 16 по 30 июля.