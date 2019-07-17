Испытания робота-сапера «Скорпион» начались в России

В Минобороны сообщили о начале испытаний в инженерных войсках опытного образца легкого наземного робота-сапера «Скорпион».

«В инженерных войсках проходит испытания опытный образец наземного робототехнического комплекса легкого класса «Скорпион». Комплекс предназначен для проведения разведки местности, траления обрывных и нажимных датчиков цели противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, доставки штатных зарядов разрушения массой до 25 кг и оперативного сбора видео и аудиоинформации в труднодоступных, опасных для жизни человека местах», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Там рассказали также, что робот, установленный на четырехколесную платформу массой до 20 килограммов, обладает высокой маневренностью при передвижении по пересеченной местности и в условияхгорода.

«Скорость может достигать 3,3 м/с, а время автономной работы от встроенного источника питания – до четырех часов. Скоростные параметры комплекса «Скорпион» и дальность управления до 1 тыс. метров позволяют проводить траление обрывных датчиков цели противопехотных мин и проделывать проходы в противопехотных минных полях», – сообщили в российском военном ведомстве.

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что робототехнические комплексы «Уран-6», «Сфера» и «Скарабей» планируется принять на вооружение в инженерных войсках в текущем году.



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