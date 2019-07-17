Иран категорически отверг возможность обсуждения ракетной программы с США

Пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи заявил, что ракетная программа Ирана «категорически и ни при каких условиях» не подлежит обсуждению, передает Reuters.

«Ракеты Ирана... категорически и ни при каких условиях не подлежат обсуждению с другой страной», – приводит ТАСС слова иранского дипломата.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео на заседании правительства США под председательством президента Дональда Трампа в Белом доме заявил, что Иран якобы готов начать переговоры по своей ракетной программе.

Напомним, в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани выдвинул условие для проведения переговоров с США касательно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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