Помпео заявил о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран готов к переговорам по поводу своей ракетной программы.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Соединенные Штаты не стремятся сменить режим в Иране, а хотят помочь Тегерану и сотрудничать с ним, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани выдвинул условие для проведения переговоров с США.