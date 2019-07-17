Политолог: Угрозы соперников Беглова сняться с выборов в Петербурге – информационный шум

Угрозы конкурентов главы Петербурга Александра Беглова сняться с выборов политологи расценили как «информационный шум». Поводом для угроз стала инициатива создания избирательных участков в соседней Псковской области. Благодаря этой инициативе петербуржцы-дачники смогут участвовать 8 сентября в избрании своего губернатора.

Оппоненты действующего главы города Александра Беглова не исключили, что снимут свои кандидатуры с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Первым об этом заявил кандидат от КПРФ Владимир Бортко, а затем «яблочник» Михаил Амосов и представительница «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Как пишет в среду газета Metro, кандидатов смутила инициатива создания экстерриториальных (то есть находящиеся на территории другого региона) избирательных участков в Псковской области. Открыть эти участки было решено с целью позволить проголосовать петербуржцам, дачи которых находятся в соседнем регионе.

По оценкам главы петербургского избиркома Виктора Миненко, на дачах в соседних регионах в день выборов, который приходится на воскресенье, окажется более 200 тыс. потенциальных избирателей. В общей же сложности в Псковской области петербуржцам принадлежат примерно 45 тыс. домовладений. В самой Ленинградской области в разы больше – около полумиллиона. А это до 2,5 млн дачников и садоводов, из которых один миллион – пенсионеры.

«На территории Ленинградской области будет образовано 72 участка. Порядка 20 участков будет образовано на территории Псковской области», – заявил Миненко.

Угрозы оппонентов Беглова можно рассматривать как попытку сорвать выборный процесс, полагают политологи. «Печально, когда сами кандидаты вместо встреч с избирателями, дискуссий и отстаивания своей программы, предпочитают прятаться в кусты под выдуманным предлогом», – сказал эксперт Алексей Дементьев.

В свою очередь политолог Станислав Еремеев назвал подобные заявления попыткой создать «информационный шум». «Действия господина Бортко, его заявления эмоционального характера – это такой предвыборный пиар. Тем самым он привлекает внимание», – считает Еремеев.

Политтехнолог Сергей Григорьев отмечает: идея бойкота – не самый лучший предвыборный ход. «В силу того, что ни один из кандидатов не может предложить программу развития города, грамотные коммуникации с федеральными властями, крупным бизнесом и международными инвесторами, единственное, что им остается – участвовать в любой скандальной повестке, связанной с выборами для привлечения к себе внимания», – полагает Григорьев.

Эксперты вообще сомневаются в том, что кандидаты готовы сойти с избирательной гонки. Напомним, 8 июля избирком зарегистрировал врио главы города Александра Беглова кандидатом в губернаторы Северной столицы. Сами выборы намечены на 8 сентября.