У берегов Англии нашли медузу размером с человека

Дайверам удалось сфотографировать гигантсвую медузу, размером с человека, сообщили местные блогеры.

Пользователь sharkman_dan разместил в своем Instagram фотографию, на которой блогер Лиззи Дейли плавает с медузой корнеротом, которая размерами была даже больше человека, передает РИА «Новости».

В природе бочковая медуза может достигать полутора метров в диаметре и весить до 35 килограммов, а живет она в основном в северо-восточной части Атлантического океана, а также в Черном, Азовском, Средиземном и Адриатическом морях.

Напомним, в апреле 2018 года на филиппинском острове Сибуту рыбаки выловили из моря огромного кальмара длиной около двух с половиной метров.