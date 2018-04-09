Пойман гигантский кальмар размером больше человека

На филиппинском острове Сибуту рыбаки выловили из моря поймали огромного кальмара длиной около двух с половиной метров, пишут местные СМИ.

Улов вызвал большой интерес местных жителей, которые стали снимать добычу рыбаков и сами сниматься на фоне кальмара, длина которого составляет примерно восемь футов или 2,4 метра, сообщает издание Gma news.

Как правило обирающие в тех краях моллюски достигают размеров не более 60 сантиметров, но глубоководные кальмары Architeuthis могут иметь длину до 16,5 метров.