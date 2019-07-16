Помпео приписал России и Ирану ответственность за 6 млн сирийских беженцев

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с утверждением, что взаимодействие России и Ирана в Сирии якобы вынудило почти 6 млн человек покинуть свои дома.

По версии Помпео, отказ Москвы вслед за Вашингтоном выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, а также тесное взаимодействие России с Ираном в Сирии якобы вынудило почти 6 млн человек покинуть свои дома, спровоцировав одно из крупнейших перемещений людей в истории, передает ТАСС.

«Россияне и иранцы тесно взаимодействуют друг с другом в Сирии. Они вызывают одно из крупнейших перемещений людей. Почти 6 млн человек из Сирии вынуждены покинуть свои дома», – заявил госсекретарь США в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, считает ли он Россию частично ответственной за ядерные амбиции Ирана.

«Россия, которая являлась одним из участников СВПД, решила остаться в этом соглашении, что, как мы убеждены, является для всего мира фундаментально неверным направлением в попытках сдерживания Ирана», – утверждает Помпео.

Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал способ избавиться от наплыва мигрантов в Европе.

Отметим, по данным Минобороны, во время войны в Сирии было уничтожено от 40 до 70% инфраструктуры крупных городов. По сведениям управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), число людей, которые вынужденно покинули свои дома, в 2018 году увеличилось в мире на 2,3 млн и превысило 70 млн человек, что стало новым рекордом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД