Число беженцев в мире достигло рекорда

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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Туроператоров отлучают от церкви

Одной из причин появления «Закона о паломничестве» думцы назвали случаи обмана богомольцев Фото: «Преподобный Амвросий Оптинский»,
Светлана Ивлева
Духовное понятие «паломник» становится в России юридическим. Госдума приняла закон, дающий официальный статус такой категории верующих. А главное – возить россиян и иностранцев «по святым местам» турфирмам отныне запрещено. Таким правом теперь обладают только представители конфессий. Как изменится религиозный туризм в России? Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А давайте еще раз поговорим о Победе. С точки зрения символов. Тех самых символов, которые жестко уничтожаются тем же Цукербергом. Благодаря чему скоро получится, что СССР не только не выиграл, а вообще не участвовал в войне. Подробности...
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Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

Андрей Манчук, политолог
Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
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Принципиальная разница между консерватором и революционером

Сергей Худиев, публицист, богослов
Там, где революционер видит оковы – «режим, ненавистные «скрепы», которые не пускают в светлое будущее, консерватор видит несущие конструкции, которые удерживают цивилизацию от падения в варварство. Кто из них прав? Подробности...
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            Число беженцев в мире достигло рекорда

            19 июня 2019, 08:38

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Число людей, которые вынужденно покинули свои дома, в 2018 году увеличилось в мире на 2,3 млн и превысило 70 млн человек, что стало новым рекордом, следует из доклада управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) «Глобальные тенденции».

            Доклад опубликован в среду в Женеве. Авторы указывают, что «глобальное население вынужденно перемещенных лиц выросло в 2018 году на 2,3 млн», и «к концу года в мире их насчитывалось почти 70,8 млн – что стало следствием преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека», передает ТАСС.

            Подчеркивается, что речь идет о «рекордно высоких» цифрах.

            В конце минувшего года насчитывалось 25,9 млн беженцев, 41,3 млн внутренне перемещенных лиц и 3,5 млн просителей убежища.

            При этом две третьих всех беженцев - граждане пяти стран – Сирии (6,7 млн), Афганистана (2,7 млн), Южного Судана (2,3 млн) и Сомали (0,9 млн).

            Из принимающих стран на первом месте оказалась Турция (3,7 млн), за ней следуют Пакистан (1,4 млн), Уганда (1,2 млн), Судан (1,1 млн) и Германия (1,1 млн).

            За 10 лет число вынужденно покинувших свои дома людей выросло в мире на 27,3 млн.

            Одной из основных причин стал конфликт в Сирии, но свою лепту внесли и конфликты в Ираке, Йемене, Демократической Республике Конго и Южном Судане, а также массовое бегство представителей народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш.

            В 2018 году общемировые цифры значительно выросли из-за Эфиопии – там внутренне перемещенными лицами стали более 1,5 млн человек, а также за счет Сирии и Венесуэлы.

            Больше всего вынужденных переселенцев среди сирийцев – 13 млн человек, с учетом беженцев, внутренне перемещенных лиц и просителей убежища.

            Кроме того, из года в год растут не только абсолютные цифры, но и доля вынужденно покинувших родные места людей в мировом народонаселении. Так, 10 лет назад пропорция составляла один к 160, в 2017 году – один к 110, а в 2018 году – один к 108.

            Данные цифры «в очередной раз подтверждают долгосрочную тенденцию роста числа людей, нуждающихся в защите от войн, конфликтов и преследований», считает верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

            Он поблагодарил принимающие беженцев общины за «великодушие и солидарность», а также призвал мировое сообщество расширить оказание помощи «тысячам ни в чем не повинных людей, которые вынужденно бегут из своих домов».

            Ранее в ООН предупредили об угрозе превращения Средиземноморья в «море крови»: риск гибели мигрантов при кораблекрушениях в этом регионе возрос до максимального уровня из-за отсутствия спасательных судов и в результате конфликта в Ливии.


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