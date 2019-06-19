Число беженцев в мире достигло рекорда

Число людей, которые вынужденно покинули свои дома, в 2018 году увеличилось в мире на 2,3 млн и превысило 70 млн человек, что стало новым рекордом, следует из доклада управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) «Глобальные тенденции».

Доклад опубликован в среду в Женеве. Авторы указывают, что «глобальное население вынужденно перемещенных лиц выросло в 2018 году на 2,3 млн», и «к концу года в мире их насчитывалось почти 70,8 млн – что стало следствием преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека», передает ТАСС.

Подчеркивается, что речь идет о «рекордно высоких» цифрах.

В конце минувшего года насчитывалось 25,9 млн беженцев, 41,3 млн внутренне перемещенных лиц и 3,5 млн просителей убежища.

При этом две третьих всех беженцев - граждане пяти стран – Сирии (6,7 млн), Афганистана (2,7 млн), Южного Судана (2,3 млн) и Сомали (0,9 млн).

Из принимающих стран на первом месте оказалась Турция (3,7 млн), за ней следуют Пакистан (1,4 млн), Уганда (1,2 млн), Судан (1,1 млн) и Германия (1,1 млн).

За 10 лет число вынужденно покинувших свои дома людей выросло в мире на 27,3 млн.

Одной из основных причин стал конфликт в Сирии, но свою лепту внесли и конфликты в Ираке, Йемене, Демократической Республике Конго и Южном Судане, а также массовое бегство представителей народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш.

В 2018 году общемировые цифры значительно выросли из-за Эфиопии – там внутренне перемещенными лицами стали более 1,5 млн человек, а также за счет Сирии и Венесуэлы.

Больше всего вынужденных переселенцев среди сирийцев – 13 млн человек, с учетом беженцев, внутренне перемещенных лиц и просителей убежища.

Кроме того, из года в год растут не только абсолютные цифры, но и доля вынужденно покинувших родные места людей в мировом народонаселении. Так, 10 лет назад пропорция составляла один к 160, в 2017 году – один к 110, а в 2018 году – один к 108.

Данные цифры «в очередной раз подтверждают долгосрочную тенденцию роста числа людей, нуждающихся в защите от войн, конфликтов и преследований», считает верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он поблагодарил принимающие беженцев общины за «великодушие и солидарность», а также призвал мировое сообщество расширить оказание помощи «тысячам ни в чем не повинных людей, которые вынужденно бегут из своих домов».

Ранее в ООН предупредили об угрозе превращения Средиземноморья в «море крови»: риск гибели мигрантов при кораблекрушениях в этом регионе возрос до максимального уровня из-за отсутствия спасательных судов и в результате конфликта в Ливии.