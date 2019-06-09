В ООН предупредили об угрозе превращения Средиземноморья в «море крови»

Риск гибели мигрантов при кораблекрушении в Средиземном море возрос до максимального уровня из-за отсутствия спасательных судов и в результате конфликта в Ливии, с тревожной скоростью ускоряющего бегство местных жителей, сообщили в ООН.

«Если мы не вмешаемся в ближайшее время, будет море крови», – предупредила Карлотта Сами, пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Италии, слова которой приводит The Guardian.

Ливия погрязла в войне и наводнениях, вызванных проливными дождями. Тысячи людей готовы при благоприятных морских условиях покинуть страну, однако без спасательных лодок число жертв кораблекрушений, вероятно, резко возрастет.

По данным издания, за последние дни побережье Ливии покинули почти 700 человек. Только 5% из них были перехвачены ливийской береговой охраной. 40% прибыли на Мальту и 11% – в Италию. Судьба остальных остается неизвестной.

По данным ООН, с начала 2019 года в Италию из Северной Африки прибыли 1 тыс. 940 человек, еще почти 350 человек погибли в пути. Уровень смертности среди беженцев составляет чуть менее 20%.

Напомним, в ООН ранее критиковали Италию за отношение к мигрантам, а также отказ страны принимать суда с беженцами в своих портах.