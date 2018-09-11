Италию огорчили заявления комиссара ООН по миграции

Глава министерства иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези сказал, что расстроен «неуместными заявлениями» верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в отношении итальянской миграционной политики.

«Инициатива ООН неприятна. Непонятно, как можно начинать с такой тяжелой критики, получив должность совсем недавно. Я думаю, что примененные к Италии определения неуместны», – заявил глава МИД в эфире радиостанции.

Он отметил, что эта огорчающая позиция «может привести к неким реакциям в политических кругах», сообщает РИА «Новости».

Недавно вступившая в должность Бачелет заявила, что собирается отправить в Италию сотрудников для проверки информации об участившихся случаях проявления насилия и расизма. Также она раскритиковала итальянскую сторону из-за отказа приема в своих портах судов с мигрантами.

В Италии отреагировали на слова Бачелет, рассказав, что участвуют в опереациях по спасению мигрантов в Средиземном море. По мнению властей Италии, ООН плохо информирована. Вице-премьер и глава Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна может сократить взносы в бюджет всемирной организации в связи с доказательствами статуса «предвзятой, слишком дорогостоящей и плохо информированной» организации.

В конце августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что Италия может не поддержать бюджет Евросоюза в ближайшие годы из-за отказа европейских стран распределять мигрантов, спасенных кораблем итальянской береговой охраны в Средиземном море.