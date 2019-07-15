Беспилотный автомобиль «Яндекса» нарушил ПДД в ходе тестирования в Москве

Во время тестирования в Москве беспилотный автомобиль «Яндекса» нарушил правила дорожного движения, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня в Москве беспилотный автомобиль «Яндекса» пересек стоп-линию на красный свет светофора. Это нарушение ч. 2 ст. 12.12 КоАП. Автомобиль «поймали» на пересечении ул. Мосфильмовская и Проектируемого проезда №6095 (будущий южный дублер Кутузовского проспекта)», – приводит агентство «Москва» слова своего собеседника.

Позже в «Яндексе» сообщили, что во время теста правила нарушил не сам автомобиль, а водитель-испытатель, так как транспортное средство находилось в ручном режиме управления.

«Иногда во время тестирования в городе водителю приходится брать управление на себя. В этой ситуации беспилотный автомобиль двигался в ручном режиме. Например, если полоса заблокирована и для объезда препятствия требуется пересечь сплошную. Человек за рулем именно так и поступит, но беспилотный автомобиль просто остановится, потому что не может нарушить правила. Тогда в дело вступает водитель-испытатель и берет на себя ответственность за подобное нарушение», – рассказали в компании.

В «Яндексе» добавили, что их автомобиль выехал за стоп-линию во время нужного сигнала светофора, но не смог двигаться дальше из-за возникшей на перекрестке пробки.

«Перекресток был заблокирован из-за утренней пробки. Водитель пересек стоп-линию, но не успел закончить маневр, пока горел зеленый сигнал светофора. Он остановился за стоп-линией, не блокируя при этом проезд через перекресток», – прокомментировали ситуацию в «Яндексе».

Ранее компания начала тестировать в Москве беспилотные автомобили четвертого уровня автономности.