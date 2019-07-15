Девушка умерла после массажа лица в медцентре Москвы

СК по Москве начал проверку в связи с гибелью девушки после массажа лица в столичном медицинском центре.

«14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице обнаружено тело девушки 1989 года рождения. При осмотре в области лица и туловища обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой», – сообщается на сайте СК России по Москве.

По словам медработницы, арендующей кабинет в этом центре, молодая женщина пришла к ней на массаж лица, никакие другие процедуры ей не проводились.

«Со слов родственников, несколькими днями ранее, она также обращалась к другим специалистам для проведения различных косметологических процедур», – сказано в сообщении.

Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, также начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре пациентки ищут самозваного пластического хирурга, чтобы привлечь к ответственности за их изуродованные тела и проведение операций в условиях антисанитарии.