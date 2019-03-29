Пластический лжехирург в Краснодаре изуродовала более 10 женщин и одну убила

В Краснодаре пациентки ищут самозваного пластического хирурга, чтобы привлечь к ответственности за их изуродованные тела и проведение операций в условиях антисанитарии.

Большая часть операций происходила у «хирурга» Алены Верди прямо дома. Другие прошли в условиях полной антисанитарии и нехватки света в кладовке. Одна из жертв, рассказала, что ее попросили даже включить фонарик на телефоне во время ринопластики, сообщает РенТВ.

«Она отрезала мне сверху из-под груди кусок и выкинула его. Она меня сшила, натянула очень сильно, у меня пошло натяжение. У меня женские гениталии начали подниматься наверх. Она меня так сшила, что по бокам торчала кожа. Вылазила кожа как хвостик у рыбки», – рассказала одна из пострадавших Анастасия Исмаилова.

Выяснилось, что псевдохирург тренировалась на живых людях и даже снимала процесс операции на видео. Исмаилова увидела эти кадры, когда уже стало известно, что исправлять ситуацию придется другим хирургам, так как у девушки образовалась киста. Она сообщила, что не могла нормально спать и есть после проведения операции.

Жертвами «хирурга» стали более 10 девушек. При этом Верди запрещала им появляться в клинике, где была официально трудоустроена, и обращаться к другим врачам, а все перевязки также проводила дома. Позже стало известно, что одна из пациенток скончалась прямо на операционном столе.

Только после этого в клинике узнали, что на самом деле Верди зовут Антонина Горбунова и что врачом она не является, а все дипломы и сертификаты поддельные. Главный врач клиники сообщила, что документы «врача» не проверили, так как она попала в клинику по рекомендации.

«Про эти случаи начали узнавать с момента, когда ее отстранили от работы. Она была уволена по статье. Когда людям задавались вопросы, почему они не обратились полгода назад, они говорили: «Она нас лечила, лечащий врач, все под контролем», – и рассказывали вещи, от которых волосы становили дыбом», – рассказал бывший главврач клиники и анестезиолог-реаниматолог Иван Миненко.

В клинике переделывать работы псевдохирурга отказались, выгоняя пациентов. А позже клиника просто сменила название.

В настоящее время пострадавшие от действий Горбуновой разыскивают ее, чтобы привлечь к ответственности.