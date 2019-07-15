Порошенко заявил о 90-процентной уверенности в освобождении украинских моряков

До внеочередных выборов в Верховную раду украинских моряков, задержанных Россией за нарушение границы, освободят, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко утверждает, что обладает информацией, согласно которой «на 90% моряки будут освобождены до дня выборов», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Он также напомнил о требовании Международного трибунала по морскому праву освободить моряков.

Корабли ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России в конце осени 2018 года. В июле в России украинским морякам предъявили обвинение.