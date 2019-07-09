Украинским морякам предъявили обвинение

ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции 24 украинским морякам, арестованным в ходе инцидента в Керченском проливе, об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Процедура предъявления обвинения в окончательной редакции закончена. Всем предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой»)», – сказал Бадамшин, передает ТАСС.

Он добавил, что расследование уголовного дела в отношении арестованных моряков уже завершено.

Отмечается, что следствие после предъявления окончательного обвинения должно сообщить об окончании предварительного расследования и начать знакомить обвиняемых и защиту с материалами уголовного дела.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками. На Украине не раз заявляли о намерении повторить провокацию, причем с участием представителей других стран и международных организаций.

В конце июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых речь шла о возможностях в отношении моряков и кораблей, которые могут быть задействованы украинской стороной для их освобождения.

Глава МИД Украины Павел Климкин отверг предложение России и потребовал освобождения 24 украинских моряков. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту России.