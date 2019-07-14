Автобусы с детьми попали в ДТП из-за кортежа Зеленского

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского спровоцировали ДТП с автобусами, в которых ехали дети, сообщают СМИ.

ДТП произошло в Запорожской области Украины. Дети возвращались с курортов, сообщает Telegram-канал «Это Запорожье». По предварительной информации, ДТП произошло из-за машин, которые решили обогнать колонну автобусов.

Судя по снимкам с места ДТП, машины сильно повреждены, один из автобусов угодил в кювет. Пострадавших нет, пишет «Страна.ua».

Издание со ссылкой на украинское управление госохраны сообщает, что «обгоняли колонну два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и бус службы безопасности президента». Самого президента Украины на месте ДТП не было – машины возвращались в Киев, а Зеленский отправился туда на самолете.

Источник признался, что в «УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина». В итоге «водители не спят сутками».

Напомним, на днях Зеленский впервые посетил границу с российским Крымом, а в Одессе искупался в Черном море.

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